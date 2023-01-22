– Почти в каждой игре находились моменты, которые могли бы сложиться по-другому. В течение первой части сезона нам часто не хватало совсем чуть-чуть для нужного результата. Жаль, что в атаке у нас пока не получается создавать так много, как хотелось бы, – передает слова Бабурина "Матч ТВ".
Напомним, что по итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги московское "Торпедо" замыкает турнирную таблицу. "Автозаводцы" сумели набрать лишь шесть очков. От зоны стыковых матчей "Торпедо" разделяет всего семь очков – у московского "Локомотива" и воронежского "Факела" имеется по 13 очков.
Голкипер "автозаводцев" Егор Бабурин отыграл 10 матчей за "Торпедо", пропустил 18 мячей, два матча он отстоял на ноль. Сезон РПЛ возобновится в начале марта 2023 года. "Торпедо" в первом для себя матче чемпионата России в новом году сыграет на выезде с "Краснодаром".
Бабурин: в первой части сезона "Торпедо" совсем немного не хватало для нужного результата
Голкипер московского "Торпедо" Егор Бабурин поделился мнением об упущенных возможностях "автозаводцев" в первой части сезона РПЛ.
Фото: Global Look Press