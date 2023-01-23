– У Сперцяна преимущество в том, что по паспорту он армянин. В сегодняшней ситуации это существенный фактор. Я говорю про всех молодых: если есть шанс, то нужно пробовать. Перерос РПЛ или нет – никто не знает, – приводит слова Мостового "Чемпионат".
Напомним, согласно сообщениям из различных источников, армянским полузащитником футбольного клуба "Краснодар" интересуются не только голландские ПСВ и "Фейеноорд", но еще и "Лацио" из Италии и "Вильярреал" из Испании.
Контракт Эдуарда с "Краснодаром" рассчитан до лета 2026 года. За главную команду "Краснодара" Эдуард Сперцян играет с лета 2021 года. За сборную Армению Сперцян успел к этому моменту провести 13 матчей, забить три мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего армянина в девять миллионов евро.
Александр Мостовой: преимущество Сперцяна в том, что он армянин по паспорту
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный переход Эдуарда Сперцяна из "Краснодара" в один из европейских клубов.
Фото: ФК "Краснодар"