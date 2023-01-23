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Салихова: Абаскаль понравился уверенностью, подготовленностью. Не заискивал, не смотрел с надеждой, возьмем его или нет

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Супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала о назначении испанца Гильермо Абаскаля главным тренером красно-белых.
Фото: Global Look Press
– Абаскаль понравился своей уверенностью и подготовленностью. Он не заискивал и не смотрел с надеждой, возьмем его или нет. Молодой, самодостаточный тренер, с яркой "personality" и четким видением. Я обращалась к болельщикам и ветеранам, чтобы те не ставили диагнозы раньше времени. В это непростое время в "Спартаке" оказался классный тренер. Всем надо максимально постараться, чтобы у "Спартака" Абаскаля все получилось, – приводит слова Салиховой Sport24.

Испанский специалист Гильермо Абаскаль был назначен главным тренером московского "Спартака" в июне 2022 года. До этого Гильермо работал в швейцарском "Базеле" – ассистентом тренера и исполняющим обязанности главного тренера. Поиском тренера, собеседованием и переговорами занимался бывший спортивный директор красно-белых Лука Каттани, который после этого покинул Россию и ушел из клуба.

Во главе "Спартака" Абаскаль провел уже 24 матча. В РПЛ красно-белые в текущем сезоне располагаются на второй строчке в турнирной таблице. От привычно лидирующего "Зенита" московский "Спартак" отстает на шесть очков. На групповом этапе Кубка России красно-белые по два раза встречались с самарскими "Крыльями Советов", воронежским "Факелом" и "Зенитом". Команда Абаскаля заняла первое место в группе.


Салихова Абаскаль Спартак
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