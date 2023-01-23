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Карпин – об уходе Хаджикадунича в "Мальорку": понимать – понимаю. Нравится мне это или нет – уже другой вопрос

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался по поводу ухода боснийского защитника Денниса Хаджикадунича в испанскую "Мальорку".
Фото: ФК "Мальорка"
– Хаджикадунич со мной не связывался. Понимать – понимаю. Нравится мне это или нет – уже другой вопрос, – передает слова Карпина "Матч ТВ".

Боснийский центральный защитник Деннис Хаджикадунич все еще принадлежит футбольному клубу "Ростов", но сейчас отправился на правах аренды (до лета 2023 года) в испанскую "Мальорку", выступающую в Ла Лиге. До этого Хаджикадунич был в аренде в "Мальме".

Сам Валерий Карпин работал главным тренером "Мальорки" в период с августа 2014 года по февраль 2015 года, провел 25 матчей во главе испанской команды. В качестве футболиста Валерий Георгиевич играл за "Сельту", "Реал Сосьедад" и "Валенсию".


Карпин Хаджикадунич Ростов Мальорка
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