– Хаджикадунич со мной не связывался. Понимать – понимаю. Нравится мне это или нет – уже другой вопрос, – передает слова Карпина "Матч ТВ".
Боснийский центральный защитник Деннис Хаджикадунич все еще принадлежит футбольному клубу "Ростов", но сейчас отправился на правах аренды (до лета 2023 года) в испанскую "Мальорку", выступающую в Ла Лиге. До этого Хаджикадунич был в аренде в "Мальме".
Сам Валерий Карпин работал главным тренером "Мальорки" в период с августа 2014 года по февраль 2015 года, провел 25 матчей во главе испанской команды. В качестве футболиста Валерий Георгиевич играл за "Сельту", "Реал Сосьедад" и "Валенсию".
Карпин – об уходе Хаджикадунича в "Мальорку": понимать – понимаю. Нравится мне это или нет – уже другой вопрос
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался по поводу ухода боснийского защитника Денниса Хаджикадунича в испанскую "Мальорку".
Фото: ФК "Мальорка"