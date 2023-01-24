"Хочется пожелать Антону догнать своего брата и тоже попасть в Европу. Знаю, он хочет и мечтает. Алексей и Антон — два брата, которые созданы друг для друга. Если будут выступать вместе, то станут играть намного ярче и красивее!" - цитирует Воронкова "Чемпионат".
В текущем сезоне Антон Миранчук провел за "Локомотив" 19 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Срок его контракта с "Локомотивом" рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Антона в 5 млн евро.
Напомним, Алексей Миранчук в 2020 году стал игроком "Аталанты". Нынешний сезон россиянин проводит на правах аренды в "Торино".
Первый тренер Миранчуков: желаю Антону догнать брата и тоже попасть в Европу
Александр Воронков, первый тренер братьев Миранчуков, пожелал Антону вслед за Алексеем переехать в европейский клуб
Фото: РИА Новости