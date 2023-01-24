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Товарищеские матчи. Клубы

Краснодар
1 - 0 1 0
БунедкорЗавершен
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Гол Сперцяна помог "Краснодару" обыграть "Бунедкор" из Узбекистана в первом матче Ивича

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Контрольный поединок между "Краснодаром" и ташкентским "Бунедкором" завершился победой российской команды (1:0).
Победу "Краснодару" принес точный удар 22-летнего атакующего хавбека из Армении Эдуарда Сперцяна. Воспитанник "быков" реализовал 11-метровый. Российская команда провел свой первый матч под руководством нового наставника Владимира Ивича.



"Краснодар" ушел на зимнюю паузу, расположившись на 8-м месте в таблице РПЛ. Горожане набрали 25 очков в 17 проведенных турах.

Товарищеские матчи

Краснодар – Бунедкор 1:0 (1:0)

Голы: Сперцян, 14


Бунедкор Сперцян Краснодар Ивич
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