Победу "Краснодару" принес точный удар 22-летнего атакующего хавбека из Армении Эдуарда Сперцяна. Воспитанник "быков" реализовал 11-метровый. Российская команда провел свой первый матч под руководством нового наставника Владимира Ивича.
"Краснодар" ушел на зимнюю паузу, расположившись на 8-м месте в таблице РПЛ. Горожане набрали 25 очков в 17 проведенных турах.
Товарищеские матчи
Краснодар – Бунедкор 1:0 (1:0)
Голы: Сперцян, 14
Гол Сперцяна помог "Краснодару" обыграть "Бунедкор" из Узбекистана в первом матче Ивича
Контрольный поединок между "Краснодаром" и ташкентским "Бунедкором" завершился победой российской команды (1:0).