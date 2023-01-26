– В России "особенным" можно назвать Карпина. Он выделяется из всей тренерской тусовки и все время занимает с командами хорошие места, поэтому он заслуживает звание "особенного", – приводит слова Булыкина "РБ Спорт".
В европейском футболе прозвище "особенный" долгое время закреплено за португальским тренером Жозе Моуринью, который на данный момент возглавляет итальянскую "Рому". По итогам предыдущего сезона римский клуб под его руководством стал первым победителям нового еврокубкового турнира – Лига конференций УЕФА.
Валерий Карпин возглавляет "Ростов" с декабря 2017 года, сборную Россию – с июля 2021 года. Его контракт с клубом истекает 31 мая 2026 года, со сборной – 31 июля 2024 года. В текущем сезоне РПЛ "Ростов" занимает третье место в турнирной таблице, от второго "Спартака" отстает на одно очко, от лидирующего "Зенита" – на семь.
Булыкин: в российском футболе "особенным" можно назвать Карпина. Он выделяется из всей тренерской тусовки
Экс-форвард "Локомотива" и сборной России Дмитрий Булыкин назвал "особенным" главного тренера "Ростова" и национальной команды России Валерия Карпина.
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