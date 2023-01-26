Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Булыкин: в российском футболе "особенным" можно назвать Карпина. Он выделяется из всей тренерской тусовки

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-форвард "Локомотива" и сборной России Дмитрий Булыкин назвал "особенным" главного тренера "Ростова" и национальной команды России Валерия Карпина.
Фото: РИА Новости
– В России "особенным" можно назвать Карпина. Он выделяется из всей тренерской тусовки и все время занимает с командами хорошие места, поэтому он заслуживает звание "особенного", – приводит слова Булыкина "РБ Спорт".

В европейском футболе прозвище "особенный" долгое время закреплено за португальским тренером Жозе Моуринью, который на данный момент возглавляет итальянскую "Рому". По итогам предыдущего сезона римский клуб под его руководством стал первым победителям нового еврокубкового турнира – Лига конференций УЕФА.

Валерий Карпин возглавляет "Ростов" с декабря 2017 года, сборную Россию – с июля 2021 года. Его контракт с клубом истекает 31 мая 2026 года, со сборной – 31 июля 2024 года. В текущем сезоне РПЛ "Ростов" занимает третье место в турнирной таблице, от второго "Спартака" отстает на одно очко, от лидирующего "Зенита" – на семь.


Булыкин Карпин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
"РБ Спорт": "Локомотив" может приобрести защитника "Крыльев" Бейла в случае ухода Ненахова 1
Агент: у игрока уровня Щенникова всегда есть предложения. Но сейчас он на сборах ЦСКА, домой его никто не отправляет
Дмитрий Черышев: с удовольствием пригласил бы Дзюбу в свою команду 1
Булыкин: в российском футболе "особенным" можно назвать Карпина. Он выделяется из всей тренерской тусовки
Журналист Мартин: жена Икарди могла изменить футболисту с действующим игроком "Спартака" 5
Личка: у меня все идет хорошо, все смотрят на меня добрыми глазами. Но если что пойдет не так, я буду первым виноватым
Булыкин: связка Дзюбы и Глушакова может заиграть в "Пари НН", как мы с Сычевым в "Волге"
Ловчев: "Спартак" играет в привлекательный футбол. Раньше они вымучивали очки, а сейчас приятно смотреть на их матчи
Якубко: у Дзюбы не пустые карманы, хочет играть – надо уменьшать требования по зарплате 2
Ширер: "Арсенал" сейчас бесстрашен. Они показывают отличный футбол
The Sun: Лэмпард не планирует брать паузу в тренерской работе
Олимпийский совет Азии предложил России и Беларуси принять участие в Азиатских играх 22
Тен Хаг: Рэшфорд может делать сумасшедшие вещи. Сейчас его невозможно остановить
Радимов: во второй части сезона РПЛ отрыв между "Зенитом" и "Спартаком" увеличится 7
As: Серхио Рамос может вернуться в сборную Испании 2