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Промес может поехать на третий сбор "Спартака"

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По информации источника, атакующий полузащитник "Спартака" Квинси Промес сможет работать вместе с командой на третьем сборе в Турции.
Фото: ФК "Спартак"
31-летний голландский атакующий хавбек "Спартака" Квинси Промес может поехать на третий сбор красно-белых, сообщают СМИ. В отличие от двух первых сборов, которые проходят в Объединенных Арабских Эмиратах, третий состоится в Турции с 14 по 20 февраля.

Ранее пресс-служба "Спартака" сообщала, что Промес обратился к руководству клуба с просьбой пропустить первые два сбора по личным обстоятельствам. В настоящее время футболист готовится к сезону в Москве вместе с молодежным составом красно-белых и индивидуально с личным тренером.

По информации СМИ, желание футболиста не ездить в ОАЭ может быть связано с действующим в этой стране соглашением с Нидерландами об экстрадиции и возможном уголовном преследовании Промеса у него на родине. Ранее, по сообщениям местной прессы, голландец оказался замешан в конфликтную ситуацию, в результате которой мог нанести ножевое ранение своему родственнику. В текущем сезоне на счету Промеса 17 голов и 7 ассистов в 23 матчах во всех турнирах.

Источник: "РБ Спорт"


Спартак Промес
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