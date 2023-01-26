31-летний голландский атакующий хавбек "Спартака" Квинси Промес может поехать на третий сбор красно-белых, сообщают СМИ. В отличие от двух первых сборов, которые проходят в Объединенных Арабских Эмиратах, третий состоится в Турции с 14 по 20 февраля.
Ранее пресс-служба "Спартака" сообщала, что Промес обратился к руководству клуба с просьбой пропустить первые два сбора по личным обстоятельствам. В настоящее время футболист готовится к сезону в Москве вместе с молодежным составом красно-белых и индивидуально с личным тренером.
По информации СМИ, желание футболиста не ездить в ОАЭ может быть связано с действующим в этой стране соглашением с Нидерландами об экстрадиции и возможном уголовном преследовании Промеса у него на родине. Ранее, по сообщениям местной прессы, голландец оказался замешан в конфликтную ситуацию, в результате которой мог нанести ножевое ранение своему родственнику. В текущем сезоне на счету Промеса 17 голов и 7 ассистов в 23 матчах во всех турнирах.
Источник: "РБ Спорт"
Промес может поехать на третий сбор "Спартака"
По информации источника, атакующий полузащитник "Спартака" Квинси Промес сможет работать вместе с командой на третьем сборе в Турции.
Фото: ФК "Спартак"