- Занимать третью строчку в таблице — круто. Где-то внутри было ощущение, что мы сможем забраться высоко. Я уже говорил, что нам по силам быть даже выше, чем в тройке, -приводит мнение Голенкова "Чемпионат".
"Ростов" по итогам первой половины сезона РПЛ располагается на 3-м месте. Команда Валерия Карпина набрал 35 очков после 17 проведенных туров. Отставание от, идущего на 2-м месте, составляет 1 очко, а от лидирующего "Зенита" - 7 баллов. Вторая часть российского первенства для южного коллектива стартует домашним матчем против "Локомотива".
Россиянин Егор Голенков является игроком "Ростова" с зимы 2022 года. В этом сезоне форвард принял участие в 17 играх в РПЛ и не забил ни одного гола. Все свои мячи Голенков оформил в Кубке Росси. На счету Егора 5 голов в 6 матчах турнира. В июле Голенкову исполнится 24 года.
Голенков: занимать третью строчку в таблице — круто, но "Ростову" по силам быть даже выше, чем в тройке
Форвард "Ростова" Егор Голенков высказался по поводу турнирных перспектив команды в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"