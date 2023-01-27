- Карпин прокачал меня в тактике. Георгиевич объяснял мне игру в обороне: как перекрывать зоны, как прессинговать. В физическом плане я добавил, потому что наш стиль игры предусматривает прессинг, большое количество спринтов - такой агрессивный "Ростов". Это помогает - всё на ворота, хотим зажать, - цитирует Голенкова "Чемпионат".
"Ростов" под руководством главного тренера Валерия Карпина после осенней части сезона занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков в 17 матчах, что является клубным рекордом на этом отрезке. В Кубке России желто-синие пробились в верхнюю сетку плей-офф, с 9 очками заняв второе место в группе с московским "Динамо", "Ахматом" и "Оренбургом". В товарищеских матчах на зимних сборах "Ростов" одержал две "сухих" победы - над узбекским "Бунёдкором" (4:0) и малайзийским "Джохором" (2:0), нападающий Егор Голенков забил в этих матчах 3 гола.
Голенков: наш стиль игры - прессинг, большое количество спринтов. Такой агрессивный "Ростов"
Нападающий "Ростова" Егор Голенков рассказал о своем прогрессе в команде и обрисовал стиль игры желто-синих.
Фото: ФК "Ростов"