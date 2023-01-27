Напомним, ранее стало известно, что Мкртчян отправился в расположение "Пари НН", чтобы пройти просмотр перед возможным трансфером.
"Просто на сборах "Пари НН"" Степа получил мышечную травму. Он не сыграл там ни одной игры. Он остается в "Арарат-Армении", - цитирует Галстяна "Матч ТВ".
Степа Мкртчан выступает за клуб "Арарат-Армения". В нынешнем сезоне он провел 10 матчей за клуб, в которых не отмечался результативными действиями. В марте прошлого года защитник дебютировал в составе сборной Армении, за которую с тех пор сыграл в 7 встречах. В феврале этого года Мкртчану исполняется 20 лет.
Мкртчян из-за травмы не прошел просмотр в "Пари НН". Он возвращается в "Арарат-Армения"
Генеральный директор "Арарат-Армения" Погос Галстян заявил, что защитник команды Степа Мкртчян не перейдет в "Пари НН".
Фото: Sputnik / Asatur Yesayants