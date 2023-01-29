- Малком - главная фигура и ударная сила "Зенита". Если переход всё же состоится, то "Зенит" потеряет от этого трансфера, а "ПСЖ" - приобретет. Сам Малком знает, как играть с Месси. Для него перейти в "ПСЖ" - как сорвать джекпот. "Зенит" справится и без него, но, как мне кажется, будут некоторые проблемы, - передает слова Погребняка "Чемпионат".
25-летний бразильский атакующий полузащитник "Зенита" Малком в осенней части сезона стал самым результативным игроком в составе сине-бело-голубых, на его счету 23 матча за клуб во всех турнирах, 15 забитых голов и 7 результативных передач. При этом футболист принял участие во всех 17 матчах "Зенита" в Российской премьер-лиге (12 голов, 7 ассистов), и занимает третье место в текущей таблице лучших бомбардиров турнира.
Ранее появилась информация о возможном трансферном интересе к Малкому со стороны французского "Пари Сен-Жермен". В августе 2019 года "Зенит" заплатил за его переход из "Барселоны" 40 миллионов евро.
Погребняк: Малкому перейти в "ПСЖ" - как сорвать джекпот. "Зенит" справится и без него, но будут некоторые проблемы
Экс-нападающий "Зенита" Павел Погребняк прокомментировал возможный трансфер в "Пари Сен-Жермен" атакующего хавбека сине-бело-голубых Малкома.
Фото: ФК "Зенит"