"Есть мнение, что Бердыев играет только в "автобус"? Как играть - решает тренер. Наверное, под каждый стиль нужны разные футболисты. Не думаю, что мы будем так играть. Будет ли "Сочи" при Бердыеве лучше? Намного лучше", - приводит слова нападающего "РБ Спорт".
Бердыев возглавил "Сочи" в декабре 2022 года. Его соглашение с клубом рассчитано на 2,5 года. Сочинская команда занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками в 17 матчах.
Последним местом работы Бердыева был иранский "Трактор". Специалист не работал в РПЛ с 2019 года, когда во второй раз покинул казанский "Рубин". Также он возглавлял "Ростов" в сезонах с 2014 по 2016 годы. Курбан Бекиевич дважды признавался лучшим тренером России по версии РФС - в 2008 и 2009 году. В августе прошлого года ему исполнилось 70 лет.
Сарвели: "Сочи" будет намного лучше при Бердыеве
Форвард "Сочи" Владислав Сарвели рассказал о своих ожиданиях от игры команды после прихода Курбана Бердыева в качестве главного тренера.
Фото: ФК "Сочи"