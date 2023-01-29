- Хотел бы посмотреть на работу Юрана и Кержакова в РПЛ. Очень странно, что Сергей Николаевич Юран до сих пор без работы. Он доказал свою состоятельность в "Химках". Юран точно должен работать в РПЛ. Ещё назову Кержакова — перспективный тренер. Желаю ему побед в дальнейшем, - приводит мнение Погребняка "Чемпионат".
53-летний российский специалист Сергей Юран трижды возглавлял "Химки". В сезоне 2021/2022 россиянин смог спасти команду от понижения в классе, выиграв в стыковых матчах у своего предыдущего клуба "СКА-Хабаровск" (0:1,3:0). Текущий сезон подмосковный коллектив начинал под руководством Юрана и в 4-х тура набрал 7 очков, сыграв вничью с действующим чемпионов "Зенитом" (1:1). Но руководство химчан приняло решение об отставке тренера. По данным различных источников, причина увольнения стали разногласия между Юраном и руководством по поводу одного футболиста. Сейчас экс-спартаковец находится в поисках нового места трудоустройства.
Погребняк: странно, что Юран до сих пор без работы. Он доказал свою состоятельность в "Химках"
Экс-футболист "Зенита" и сборной России Павел Погребняк высказался по поводу того, что Сергей Юран и Александр Кержаков до сих пор находятся без клуба.
Фото: "Чемпионат"