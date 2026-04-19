В руководстве "Акрона" высказались о турнирном положении команды

- Пять туров до конца. Будем стараться в каждой игре набирать очки, делать всё возможное и невозможное.
Задача — не попасть в стыки и оставаться в РПЛ, естественно, - приводит слова Морозова "Матч ТВ".
В 25 туре Российской Премьер-Лиги тольяттинский "Акрон" на выезде сыграл вничью с казанским "Рубином" - 1:1, во втором тайме гости остались в меньшинстве.
По итогам 25 сыгранных туров команда Заурбека Тедеева занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата России с 23 набранными очками в своем активе.