В руководстве "Акрона" высказались о турнирном положении команды

Учредитель "Акрона" Павел Морозов оценил текущее турнирное положение команды.

Задача — не попасть в стыки и оставаться в РПЛ, естественно, - приводит слова Морозова "Матч ТВ"

По словам Морозова, задача команды - не попасть в стыки и остаться в РПЛ.- Пять туров до конца. Будем стараться в каждой игре набирать очки, делать всё возможное и невозможное.В 25 туре Российской Премьер-Лиги тольяттинский "Акрон" на выезде сыграл вничью с казанским "Рубином" - 1:1, во втором тайме гости остались в меньшинстве.По итогам 25 сыгранных туров команда Заурбека Тедеева занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата России с 23 набранными очками в своем активе.