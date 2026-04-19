Колыванов: вполне возможно, что "Ахмат" отберет очки у "Спартака"

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о предстоящем матче 25 тура РПЛ "Спартак" - "Ахмат".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Колыванова, Черчесов умеет настраивать команду на матчи с топ-клубами и "Ахмат" может забрать очки у "Спартака".

- Станислав Саламович часто доказывал, что может настраивать свою команду против таких больших клубов, как "Спартак", "Зенит", ЦСКА, "Локомотив", "Динамо". Я считаю, что "Ахмат" — плотная команда с хорошим построением на футбольном поле.
Мы знаем, как Станислав Саламович может подготовить команду, поэтому вполне возможно, что "Ахмат" отберет очки у "Спартака", - приводит слова Колыванова "Матч ТВ".

Сегодня, 19 апреля, московский "Спартак" на домашнем стадионе сыграет с грозненским "Ахматом" в рамках 25 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по столичному времени. Очная встреча команд в первом круге чемпионата России завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.

На данный момент столичный клуб располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата - красно-белые набрали 42 очка в 24 встречах и отстают от "Локомотива", занимающего третье место, на шесть баллов. Грозненцы располагаются на девятой строчке с 31 баллом в своем активе.

