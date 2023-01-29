– Мы не должны быть в плену ожиданий, это сборы. Все, а особенно Николай, еще набирают форму. Мастерство, из-за которого мы заинтересовались им, мы уже видим. Но нет смысла ожидать, что он будет отдавать по две голевые передачи каждый день. Ему надо спокойно набирать форму, адаптироваться. Но он подтвердил, что умеет играть футбол – наша обойма с приобретением таких футболистов только улучшается, – цитирует Осинькина Metaratings.
Напомним, что вчера российский фланговый защитник Николай Рассказов, перешедший на этой неделе из московского "Спартака" в самарские "Крылья Советов", отметился сразу двумя результативными передачами за свой новый клуб. "Крылья" за вчерашний день провели два товарищеских матча – со "СКА-Хабаровск" (3:0) и "Рубином" (1:2).
Рассказов играл за первую команду московского "Спартака" с лета 2018 года, является воспитанником красно-белых, а сейчас подписал полноценный контракт с "Крыльями Советов" сроком до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне РПЛ и Кубка России за "Спартак" Николай отыграл 10 матчей, забил один мяч. В общей сумме Рассказов провел на футбольном поле 333 минуты.
Осинькин: Рассказов уже подтвердил, что умеет играть в футбол. Наша обойма с его приобретением только улучшается
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал дебют защитника Николая Рассказова в самарской команде.
Фото: ПФК "Крылья Советов"