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Сергеев: Дзюба – классный футболист. Он найдет команду, это вопрос времени

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Нападающий "Зенита" Иван Сергеев высказался по поводу Артема Дзюбы.
Фото: Globall Look Press
- Он классный футболист. Уверен, что найдёт команду. Думаю, это вопрос времени. Но не знаю, как у него дела сейчас. Мы не общались после его ухода, - приводит мнение Сергеева "Чемпионат".

Экс-капитан сборной России и "Зенита" Артем Дзюба в данный момент пребывает без клуба и ведет переговоры с потенциальными работодателями. Различные источники сообщали о переговорах с "Торпедо" и "Пари НН". Но столичный коллектив принял решение не предлагать Дзюбе контракт. Также, по данным СМИ, "Пари НН" тоже сомневается в необходимости подписания лучшего бомбардира в истории чемпионатов России. Отмечается, что у Артема есть варианты с командами из стран аравийского полуострова. В августе Дзюбе исполнится 35 лет.


Сергеев Зенит Дзюба
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