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Каррера: Промес и Малком – игроки одного уровня

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Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера сравнил Квинси Промеса и Малкома.
Фото: "СЭ"
- Промес и Малком – игроки одного уровня. Оба одинаково хороши, - приводит мнение Карреры "РБ Спорт".

25-летний бразильский атакующий хавбек "Зенита" Малком выступает в России с 2019 года. С петербуржским коллективом олимпийский чемпион Токио-2021 трижды побеждал в РПЛ, выигрывал Кубок России и 3 Суперкубка России. В этом сезоне экс-футболист "Барселоны" в 23 матчах забил 15 мячей и отдал 7 ассистов. Игроком интересуется французский "ПСЖ".

31-летний голландский вингер "Спартака" Квинси Промес выступает в России с 2014 года. В 2018 году Квинси уходил в Севилью и Аякс, но в 2021 году снова вернулся в столичный клуб. С москвичами экс-игрок сборной Голландии выиграл чемпионство в сезоне 2016/2017,Суперкубок России, а также в мае 2022 года Кубок России. В этом сезоне Промес в 23 матчах набрал 17+7 по системе гол плюс пас.


Каррера Зенит Спартак Малком Промес
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