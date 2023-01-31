- Промес и Малком – игроки одного уровня. Оба одинаково хороши, - приводит мнение Карреры "РБ Спорт".
25-летний бразильский атакующий хавбек "Зенита" Малком выступает в России с 2019 года. С петербуржским коллективом олимпийский чемпион Токио-2021 трижды побеждал в РПЛ, выигрывал Кубок России и 3 Суперкубка России. В этом сезоне экс-футболист "Барселоны" в 23 матчах забил 15 мячей и отдал 7 ассистов. Игроком интересуется французский "ПСЖ".
31-летний голландский вингер "Спартака" Квинси Промес выступает в России с 2014 года. В 2018 году Квинси уходил в Севилью и Аякс, но в 2021 году снова вернулся в столичный клуб. С москвичами экс-игрок сборной Голландии выиграл чемпионство в сезоне 2016/2017,Суперкубок России, а также в мае 2022 года Кубок России. В этом сезоне Промес в 23 матчах набрал 17+7 по системе гол плюс пас.
Каррера: Промес и Малком – игроки одного уровня
Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера сравнил Квинси Промеса и Малкома.
Фото: "СЭ"