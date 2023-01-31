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Агент Барача рассказал об уходе игрока из "Крыльев" в бельгийский "Остенде"

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"Остенде" арендовал защитника "Крыльев Советов" Матео Барача.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
"Очень благодарен "Крыльям", они все сделали очень профессионально, все решилось буквально в последние два часа", - заявил агент Стипе Лапич, представляющий интересы Барача. Кроме того, он сообщил, что в арендном соглашении игрока с "Остенде" есть право выкупа.

"Крылья Советов" выкупили Барача из "Сочи" летом прошлого года. До этого хорватский защитник на правах аренды выступал за самарцев во второй половине сезона 2021/22. Всего на его счету 18 матчей за "Крылья", в которых Барач отметился одним забитым голом. Его соглашение с российской командой рассчитано до лета 2024 года.

Источник: "РБ Спорт"


Барач Крылья Советов
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