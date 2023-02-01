Агаларов: часто слышал, что в "Уфе" играли только на меня. Получается, весь "Сити" играет только на Холанда

Форвард "Ахмата" Гамид Агаларов опроверг тезис, что в "Уфе" все партнеры играли только на него, благодаря чему ему удалось в сезоне-2021/22 забить 19 голов и стать лучшим бомбардиром РПЛ.

Фото: ФК "Уфа"





В сезоне-2021/22 Гамид Агаларов действительно стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги, в итоге вылетев из нее. Гамид забил 19 мячей в составе "Уфы", которая текущий сезон проводит уже в Первой лиге. Сам же Агаларов летом 2022 года перешел в грозненский "Ахмат и остался в команде, представляющей РПЛ, но получает не так много игрового времени.



В текущем сезоне за "Ахмат" Гамид Агаларов отыграл 15 матчей в РПЛ и Кубке России, на его групповом этапе. В общей сумме Гамид провел на футбольном поле всего 608 минут. Из результативных действий Агаларова – гол и голевая передача в чемпионате, а также результативный пас в Кубке России.



Контракт 22-летнего нападающего с грозненским клубом на данный момент рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость Гамида Агаларова в 3 миллиона евро. – Много раз слышал об этом, но не понимаю сути этих слов. Получается, если Холанд много забивает, весь "Манчестер Сити" играет только на него? Тот, кто на острие, завершает атаки, создаваемые всей командой – мне кажется, так намного правильнее. Хочется кому-то думать, что " Уфа " играла исключительно на Агаларова, – пожалуйста, но внутри команды все знают, что это не так. У нас забивали и другие, а сколько голевых моментов было у моих партнеров? На установках не раздавались указания играть на меня, командная тактика под это точно не подстраивалась, точно могу сказать, – цитирует Агаларова "Матч ТВ" В сезоне-2021/22 Гамид Агаларов действительно стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги, в итоге вылетев из нее. Гамид забил 19 мячей в составе "Уфы", которая текущий сезон проводит уже в Первой лиге. Сам же Агаларов летом 2022 года перешел в грозненский "Ахмат и остался в команде, представляющей РПЛ, но получает не так много игрового времени.В текущем сезоне за "Ахмат" Гамид Агаларов отыграл 15 матчей в РПЛ и Кубке России, на его групповом этапе. В общей сумме Гамид провел на футбольном поле всего 608 минут. Из результативных действий Агаларова – гол и голевая передача в чемпионате, а также результативный пас в Кубке России.Контракт 22-летнего нападающего с грозненским клубом на данный момент рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость Гамида Агаларова в 3 миллиона евро.