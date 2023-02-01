– Было предложение от московского "Спартака" – причем неоднократно. Но я был парнем из Африки, перед которым была возможность играть за лучшие клубы мира: "Арсенал", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Реал". У меня не было причин выбирать Россию. Когда "Спартак" интересовался мной? В 2008-м, 2009-м, 2010-м, 2011-м и 2012-м – то есть они хотели взять меня пять лет подряд. Я понимал, что им нужен, но Англия была наиболее привлекательным вариантом, – цитирует Адебайора "Чемпионат".
Тоголезский центральный нападающий Эммануэль Адебайор пока еще официально не завершил карьеру футболиста, играя в 38-летнем возрасте за местную команду "Семасси". До этого Адебайор выступал за "Олимпию", "Кайсериспор", "Башакшехир", "Кристал Пэлас", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Реал Мадрид", "Арсенал", "Монако" и "Мец".
Наибольшее количество матчей Адебайор провел в составе "Арсенала" (142), "Монако" (115) и "Тоттенхэма (113). За "Арсенал" он забил 62 мяча, за "Монако" – 26, за "Тоттенхэм" – 20. Всего в Английской премьер-лиге Адебайор провел 242 матча, забил 97 мячей и отдал 41 голевую передачу. За сборную Того Эммануэль провел 66 матчей, забил 29 мячей.
Адебайор: у меня было предложение от московского "Спартака – причем неоднократно. Они хотели взять меня пять лет подряд
Бывший нападающий "Реала", "Арсенала" и "Манчестер Сити" Эммануэль Адебайор рассказал, что несколько раз мог перейти в московский "Спартак".
Фото: ФК "Арсенал"