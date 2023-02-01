- Я не ставлю перед футболистами задачу на РПЛ. Есть цель — выиграть каждый матч, занять первое место. Но цель и задачи — разные вещи, - приводит комментарий Карпина Sport24.
После первой части сезона в РПЛ тройка лидеров выглядит следующим образом: "Зенит", "Спартак" и "Ростов". Коллектив из Санкт-Петербурга 5 розыгрыш национального первенства уверенно лидирует с таблице. Команда Сергея Семака после 17 проведенных туров набрала 42 очка. На 6 баллов от "Зенита" отстает "Спартак", набрав 36 очков. Тройку с 35-очками замыкает "Ростов". Команда Валерия Карпина за 17 туров выиграла 10 матчей и 5 раз свела игры вничью. Напомним, что в сезоне 2015/2016 ростовчане добились исторического достижения, заняв по итогам 30 туров 2-е место.
Вторая половина российского первенства для южан возобновится домашним матчем против "Локомотива" в рамках 18 тура РПЛ.
Карпин: я не ставлю перед футболистами задачу на РПЛ. Есть цель — выиграть каждый матч, занять первое место
Наставник "Ростова" Валерий Карпин высказался по поводу турнирных целей и задач на вторую часть сезона РПЛ.
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