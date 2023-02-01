- Эта информация не первый день на слуху. Действительно, заинтересованность со стороны "Хапоэля" была, и они отправляли запрос в "Локомотив". Но железнодорожники сразу отказали, на этом все и закончилось, —приводит комментарий Агузарова "Матч ТВ".
Российский центрфорвард Иван Игнатьев, которому в январе исполнилось 24 года, защищает цвета "Локомотива" с лета 2022 года. В текущем сезоне воспитанника "Краснодара" принял участие в 16 играх за столичный коллектив во всех турнирах – 12 в РПЛ и 4 в Кубке России. В активе 4 гола и 2 ассистентских действия. В этом сезоне россиянин отметился хет-триком в ворота "Оренбурга" (5:1). Контракт Ивана с "железнодорожниками" рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Игнатьева в 1,5 млн евро.
За Хапоэль из Беэр-Шевы уже выступает другой воспитанник "Краснодара" Магомед Шапи-Сулейманов.
Агент: "Хапоэль" сделал запрос по поводу Игнатьева, но "Локомотив" сразу отказал
Агент российского форварда Ивана Игнатьева Алан Агузаров высказался по поводу возможного перехода игрока в "Хапоэль" из Беэр-Шевы.
Фото: РИА Новости