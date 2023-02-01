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Силкин – о словах Кокорина про тюрьму: наверное, проблема еще и в уровне интеллекта

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Экс-наставник "Динамо" Сергей Силкин предположил, почему российский форвард "Ариса" Александр Кокорин назвал тюрьму местом, в котором должен побывать каждый нормальный мужчина.
Фото: "СЭ"
– Наверное, проблема еще и в уровне интеллекта. Когда я работал с ним в "Динамо", Александр был совсем юным пацаном, который просто хотел играть в футбол. На первом месте у него тогда стоял спорт. Что с ним произошло потом – мы все увидели, – цитирует Силкина RT.

Российский нападающий Александр Кокорин, выступающий в этом сезоне за кипрский "Арис" на правах аренды из итальянской "Фиорентины", назвал тюрьму местом, в котором (как и он) должен побывать каждый нормальный мужчина, в интервью YouTube-каналу "Суперлига", которое было опубликовано сегодня, 1 февраля.

Сергей Силкин работал в московском "Динамо" с декабря 2001 года по август 2012 года. Сергей Николаевич успел побывать в должности главного тренера, исполняющего обязанности главного тренера и бизнес-менеджера. Александр Кокорин, в свою очередь, начинал в "Динамо" свою большую футбольную карьеру.


Силкин Кокорин
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