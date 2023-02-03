"Любой тренер РПЛ мог бы тренировать в Европе. В футболе всё уже давно придумано и изобретено. Футбол везде одинаковый, как и правила. Мы видим из года в год, как люди уходят, приходят, ездят из страны в страну. Можно сказать так: может тренировать в Европе тот, у кого лучше агент", — цитирует Мостового "Чемпионат".
Ранее стало известно, что бывший главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско станет новым главным тренером национальной сборной Бельгии. Соглашение с 37-летним специалистом будет рассчитано до лета 2026 года. Для официального назначения требуется только формальное одобрение совета директоров федерации футбола Бельгии.
Напомним, Тедеско возглавлял "Спартак" с 2019 по 2021 годы. Последним местом его работы был РБ "Лейпциг", с которым он выиграл Кубок Германии.
Мостовой: любой тренер РПЛ мог бы работать в Европе. Футбол везде одинаковый
Экс-полузащитник сборной России, "Спартака" и испанской "Сельты" Александр Мостовой выразил мнение, что тренерам российской Премьер-лиги по силам работать в Европе.
Фото: Globall Look Press