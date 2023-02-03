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Сперцян из-за травмы не сыграл с "Сочи" в Зимнем кубке РПЛ

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Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян рассказал, почему отсутствовал в матче первого тура Зимнего кубка РПЛ с "Сочи" (1:0).
Фото: ФК "Краснодар"
"Получил небольшую травму на тренировке, поэтому не смог сыграть с "Сочи". Ничего серьёзного. Надеюсь, что смогу сыграть в следующем матче", — приводит слова Сперцяна "Чемпионат".

Единственный гол на 23-й минуте игры забил защитник "быков" Кайо Панталеао.

22-летний игрок сборной Армении и "Краснодара" Эдуард Сперцян принял участие в этом сезоне в 21 игре за клуб, забил 10 мячей и отдал 6 результативных передач. Авторитетный сайт Transfemarkt оценивает трансферную стоимость Сперцяна, чей контракт с краснодарским клубом рассчитан до лета 2026 года, в 9 миллионов евро.


Сперцян Краснодар Сочи Кубок РПЛ
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