"Получил небольшую травму на тренировке, поэтому не смог сыграть с "Сочи". Ничего серьёзного. Надеюсь, что смогу сыграть в следующем матче", — приводит слова Сперцяна "Чемпионат".
Единственный гол на 23-й минуте игры забил защитник "быков" Кайо Панталеао.
22-летний игрок сборной Армении и "Краснодара" Эдуард Сперцян принял участие в этом сезоне в 21 игре за клуб, забил 10 мячей и отдал 6 результативных передач. Авторитетный сайт Transfemarkt оценивает трансферную стоимость Сперцяна, чей контракт с краснодарским клубом рассчитан до лета 2026 года, в 9 миллионов евро.
Сперцян из-за травмы не сыграл с "Сочи" в Зимнем кубке РПЛ
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян рассказал, почему отсутствовал в матче первого тура Зимнего кубка РПЛ с "Сочи" (1:0).
Фото: ФК "Краснодар"