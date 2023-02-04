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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
15:30
АрсеналНе начат
П1 7.8X 4.8П2 1.46
Брайтон
18:00
БорнмутНе начат
П1 1.38X 5.2П2 8.2
Вулверхэмптон
18:00
ЛиверпульНе начат
П1 3.9X 3.75П2 1.93
Брентфорд
18:00
СаутгемптонНе начат
П1 1.87X 3.6П2 4.4
Астон Вилла
18:00
Лестер СитиНе начат
П1 2.06X 3.55П2 3.7
Манчестер Юнайтед
18:00
Кристал ПэласНе начат
П1 1.42X 4.8П2 7.8
Ньюкасл
20:30
Вест ХэмНе начат
П1 1.66X 3.85П2 5.6

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эспаньол
16:00
ОсасунаНе начат
П1 2.65X 3П2 3.05
Эльче
18:15
ВильярреалНе начат
П1 5X 3.8П2 1.73
Атлетико
20:30
ХетафеНе начат
П1 1.42X 4.3П2 9.6
Бетис
23:00
СельтаНе начат
П1 2.23X 3.15П2 3.65

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кремонезе
17:00
ЛеччеНе начат
П1 2.6X 3.1П2 3
Рома
20:00
ЭмполиНе начат
П1 1.51X 4.3П2 6.8
Сассуоло
22:45
АталантаНе начат
П1 3.7X 3.8П2 1.97

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бохум
17:30
ХоффенхаймНе начат
П1 2.7X 3.55П2 2.55
Боруссия Д
17:30
ФрайбургНе начат
П1 1.71X 4.1П2 4.7
Айнтрахт
17:30
ГертаНе начат
П1 1.5X 4.7П2 6.2
Кельн
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 3.6X 3.65П2 2.05
Унион
17:30
МайнцНе начат
П1 1.99X 3.4П2 4.1
Боруссия М
20:30
Шальке-04Не начат
П1 1.6X 4.5П2 5.2

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
ПСЖ
19:00
ТулузаНе начат
П1 1.45X 5.2П2 6.6
Труа
21:00
ЛионНе начат
П1 4.6X 4П2 1.74
Ренн
23:00
ЛилльНе начат
П1 2.43X 3.35П2 3.05
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Овчинников: Шварц и Тедеско не добились больших успехов в РПЛ. На Западе нашу тренерскую школу считают сильной

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Экс-вратарь "Локомотива" Сергей Овчинников поделился мнением об уровне российских тренеров.
Фото: ПФК ЦСКА
"Российская тренерская школа отстает от европейской? Я думаю, это стереотип. Те же Сандро Шварц и Доменико Тедеско не добились больших успехов, возглавляя "Динамо" и "Спартак" соответственно. На Западе, наоборот, как ни удивительно, считают нашу тренерскую школу достаточно сильной", — цитирует Овчинникова RT.

Доменико Тедеско возглавил "Спартак" в октябре 2019 года. Под его руководством красно-белые стали серебряными призерами Российской Премьер-лиги по итогам сезона 2020/2021, после чего немецкий специалист покинул пост главного тренера москвичей.

"Динамо" объявило о назначении Сандро Шварца наставником команды в октябре 2020-го. Бело-голубые завершили сезон 2021/2022 на третьем месте в чемпионате страны и завоевали бронзовые медали, а также добрались до финала национального кубка, где уступили "Спартаку".


Овчинников Тедеско Спартак Шварц Динамо
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