"Российская тренерская школа отстает от европейской? Я думаю, это стереотип. Те же Сандро Шварц и Доменико Тедеско не добились больших успехов, возглавляя "Динамо" и "Спартак" соответственно. На Западе, наоборот, как ни удивительно, считают нашу тренерскую школу достаточно сильной", — цитирует Овчинникова RT.
Доменико Тедеско возглавил "Спартак" в октябре 2019 года. Под его руководством красно-белые стали серебряными призерами Российской Премьер-лиги по итогам сезона 2020/2021, после чего немецкий специалист покинул пост главного тренера москвичей.
"Динамо" объявило о назначении Сандро Шварца наставником команды в октябре 2020-го. Бело-голубые завершили сезон 2021/2022 на третьем месте в чемпионате страны и завоевали бронзовые медали, а также добрались до финала национального кубка, где уступили "Спартаку".
Овчинников: Шварц и Тедеско не добились больших успехов в РПЛ. На Западе нашу тренерскую школу считают сильной
Экс-вратарь "Локомотива" Сергей Овчинников поделился мнением об уровне российских тренеров.
Фото: ПФК ЦСКА