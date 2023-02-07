- Я не исключаю, что вернусь в "Спартак". Было бы неплохо снова там поработать, - приводит комментарий Аленичева Sport24.
50-летний специалист из России Дмитрий Аленичев являлся наставником "Спартака" с лета 2015 по 2016 годы. В сезоне 2015/2016 столичный коллектив занял 5 место по итогам 30 туров и вышел в квалификационный раунд Лиги Европы. Команда под руководством Дмитрия выиграла 15 матчей и 5 раз сыграла вничью. В следующем сезоне москвичи неожиданно проиграли "АЕКу" (1:1, 0:1) в квалификации ЛЕ и вылетели из турнира. После этого результата Аленичев был уволен. Тренер, помимо "Спартака", работал с тульским "Арсеналом" и "Енисеем". Оба раза наставник вместе с командами вылетал из РПЛ.
Сейчас "Спартак" тренирует испанский специалист Гильермо Абаскаль, который смог вместе с командой после первой половины сезона в РПЛ занять 2-е место.
Аленичев: не исключаю, что вернусь в "Спартак". Было бы неплохо снова там поработать
Фото: ФК "Енисей"