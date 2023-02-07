"Самый сложный случай, когда нужно было искать подход к футболисту? Я бы вспомнил Деспотовича: он своенравный. Пришел в "Оренбург" неготовым, обиженным: должен был переходить в "Лос-Анджелес Гэлакси", вместо него взяли другого. Деспот был настолько разочарован в футболе и в жизни, что чуть ли не вешал бутсы на гвоздь", - цитирует Федотова Sport24.
Напомним, Джордже Деспотович переходил в "Оренбург" летом 2018 года на правах свободного агента из "Астаны". Тогда у сербского форварда сорвался вариант с клубом МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси", который вместо него взял в команду Златана Ибрагимовича.
В итоге Деспотович провел 47 матчей за "Оренбург", в которых забил 14 мячей и отдал 4 результативные передачи. Он перебрался из "Оренбурга" в "Рубин", а сейчас выступает за тульский "Арсенал" в Первой лиге.
Федотов: когда Деспотович приходил в "Оренбург", он был разочарован в футболе и в жизни
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, что ему пришлось восстанавливать психологическую готовность Джордже Деспотовича, когда форвард приходил в "Оренбург".
Фото: РПЛ