Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Волга Ул
15:00
Спартак КостромаНе начат
Нефтехимик
17:30
ШинникНе начат
Факел
18:00
КАМАЗНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Краснодар
17:00
АмкалНе начат
Зенит
19:00
КайратНе начат

Тукманов рассказал, чего не хватало России в матче с Никарагуа

Бывший игрок "Спартака" Александр Тукманов высказался о матче России против Никарагуа.
Фото: РФС
Александр Тукманов заявил, что сборной России не удалось показать хорошую скорость и сбалансированную игру в матче с Никарагуа.

"Мы видели, что в целом игра не получилась так, как мы ее себе представляли, как планировал тренерский штаб. Карпин сказал, что, наверное, недооценили соперника.

Это можно принять как один из аргументов, но, мне кажется, не удалось показать хорошей скорости и коллективной мысли. Не было сбалансированной игры у ребят", - сказал Тукманов "Матч ТВ".

Вчера, 27 марта, состоялся товарищеский матч сборных России и Никарагуа. Игра проходила в Краснодаре на стадионе "Ozon Арена". Встреча завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счетом 3:1. Голами за хозяев отличились нападающие Лечи Садулаев и Константин Тюкавин, а также полузащитник Александр Головин.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится