Тукманов рассказал, чего не хватало России в матче с Никарагуа

"Мы видели, что в целом игра не получилась так, как мы ее себе представляли, как планировал тренерский штаб. Карпин сказал, что, наверное, недооценили соперника.
Это можно принять как один из аргументов, но, мне кажется, не удалось показать хорошей скорости и коллективной мысли. Не было сбалансированной игры у ребят", - сказал Тукманов "Матч ТВ".
Вчера, 27 марта, состоялся товарищеский матч сборных России и Никарагуа. Игра проходила в Краснодаре на стадионе "Ozon Арена". Встреча завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счетом 3:1. Голами за хозяев отличились нападающие Лечи Садулаев и Константин Тюкавин, а также полузащитник Александр Головин.