Самедов: Никарагуа - нормальный соперник для России

Никарагуа - нормальный соперник для России. Этот матч лишний раз доказал то, что футбол развивается во всём мире, нет лёгких соперников

Александр Самедов заявил, что Никарагуа удивил своей игрой в матче с Россией."Можно сколько угодно накидывать негатива, что ожидали большего, но нужно искать позитив с той точки зрения, что соперник удивил игрой.Вчера, 27 марта, в Краснодаре состоялась товарищеская встреча между сборными России и Никарагуа. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают 36-е место в рейтинге сборных ФИФА. Национальная команда Никарагуа располагается на 131-й строчке.