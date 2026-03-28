Самедов: Никарагуа - нормальный соперник для России

"Можно сколько угодно накидывать негатива, что ожидали большего, но нужно искать позитив с той точки зрения, что соперник удивил игрой.
Никарагуа - нормальный соперник для России. Этот матч лишний раз доказал то, что футбол развивается во всём мире, нет лёгких соперников", - сказал Самедов "Советскому спорту".
Вчера, 27 марта, в Краснодаре состоялась товарищеская встреча между сборными России и Никарагуа. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.
На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают 36-е место в рейтинге сборных ФИФА. Национальная команда Никарагуа располагается на 131-й строчке.