Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Волга Ул
15:00
Спартак КостромаНе начат
Нефтехимик
17:30
ШинникНе начат
Факел
18:00
КАМАЗНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Краснодар
17:00
АмкалНе начат
Зенит
19:00
КайратНе начат

Самедов: Никарагуа - нормальный соперник для России

Бывший игрок сборной России Александр Самедов высказался о матче команды против Никарагуа.
Фото: РФС
Александр Самедов заявил, что Никарагуа удивил своей игрой в матче с Россией.

"Можно сколько угодно накидывать негатива, что ожидали большего, но нужно искать позитив с той точки зрения, что соперник удивил игрой.

Никарагуа - нормальный соперник для России. Этот матч лишний раз доказал то, что футбол развивается во всём мире, нет лёгких соперников", - сказал Самедов "Советскому спорту".

Вчера, 27 марта, в Краснодаре состоялась товарищеская встреча между сборными России и Никарагуа. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.

На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают 36-е место в рейтинге сборных ФИФА. Национальная команда Никарагуа располагается на 131-й строчке.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится