Глебов - об уходе Дивеева: ЦСКА потерял лидера на поле и в раздевалке

"Не скажу, что обмен с "Зенитом" получился плохим. Лучо - отличный футболист, который ещё точно принесёт ЦСКА много голов и очков.
Но Дивеев — лучший центральный защитник России. Это факт. С уходом такого футболиста команда теряет лидера в раздевалке и на поле.Но у нас есть молодые россияне и бразильцы, которые покажут свой уровень", - сказал Глебов "Чемпионату".
Игорь Дивеев выступал за московский ЦСКА с 2019 по 2026 год. Всего за "армейцев" защитник провел 203 матча, забил 20 голов и отдал 5 результативных передач.
В начале января 2026 года российский футболист перешел в петербургский "Зенит". Соглашение с Дивеевым рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 26-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.