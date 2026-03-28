Енисей
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Волга Ул
15:00
Спартак КостромаНе начат
Нефтехимик
17:30
ШинникНе начат
Факел
18:00
КАМАЗНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Краснодар
17:00
АмкалНе начат
Зенит
19:00
КайратНе начат

Глебов - об уходе Дивеева: ЦСКА потерял лидера на поле и в раздевалке

Футболист ЦСКА Кирилл Глебов высказался об уходе Игоря Дивеева из клуба.
Фото: ФК ЦСКА
Кирилл Глебов заявил, что Игорь Дивеев является лучшим центральным защитником в России.

"Не скажу, что обмен с "Зенитом" получился плохим. Лучо - отличный футболист, который ещё точно принесёт ЦСКА много голов и очков.

Но Дивеев — лучший центральный защитник России. Это факт. С уходом такого футболиста команда теряет лидера в раздевалке и на поле.
Но у нас есть молодые россияне и бразильцы, которые покажут свой уровень", - сказал Глебов "Чемпионату".

Игорь Дивеев выступал за московский ЦСКА с 2019 по 2026 год. Всего за "армейцев" защитник провел 203 матча, забил 20 голов и отдал 5 результативных передач.

В начале января 2026 года российский футболист перешел в петербургский "Зенит". Соглашение с Дивеевым рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 26-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

