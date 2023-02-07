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Йоканович: Захаряну важно иметь рядом нужных людей, которые будут помогать ему принимать правильные решения

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Главный тренер "Динамо" Славиша Йоканович высказался о перспективах Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Динамо"
"Что касается слухов вокруг его будущего, то, конечно, всё это может влиять на игрока в таком возрасте. Для него важно иметь нужных людей рядом, которые будут помогать ему принимать правильные решения. Ему нужно правильно себя развивать. И его окружение должно помогать", - цитирует Йокановича "Чемпионат".

Напомним, прошлым летом стало известно, что "Челси" ведет переговоры по трансферу Арсена Захаряна из "Динамо". Лондонцы собирались активировать опцию выкупа полузащитника бело-голубых, но в итоге трансфер не состоялся из-за санкций, наложенных на Россию.

В нынешнем сезоне Арсен Захарян провел 22 матча в РПЛ и Кубке России, отличившись тремя голами и шестью результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Захаряна в 15 млн евро.


Йоканович Захарян Динамо
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