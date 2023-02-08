По сообщениям СМИ, "Клермон", представляющий чемпионат Франции, заинтересован в приобретении 25-летнего бельгийского центрального защитника "Спартака" Максимилиано Кофрие на постоянной основе. Отмечается, что сумма выкупа игрока составляет 4 млн евро и не является обязательной. Французскому коллективу будет трудно активировать ее из-за ограниченного бюджета. Сам игрок намерен продолжать выступать в Европе.
Максимилиано Кофрие выступает за "Клермон" на правах аренды. В текущем сезоне футболист провел 16 встреч за французов. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Кофрие в 1, 2 млн евро. "Клермон" после 22 туров располагается на 11 месте в таблице Лиги 1.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Клермон" заинтересован в сохранении Кофрие. Сумма выкупа игрока составляет 4 млн евро
Бельгийский футболист Максимилиано Кофрие может стать игроком "Клермона" на постоянной основе.
Фото: Getty Images