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Metaratings: "Клермон" заинтересован в сохранении Кофрие. Сумма выкупа игрока составляет 4 млн евро

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Бельгийский футболист Максимилиано Кофрие может стать игроком "Клермона" на постоянной основе.
Фото: Getty Images
По сообщениям СМИ, "Клермон", представляющий чемпионат Франции, заинтересован в приобретении 25-летнего бельгийского центрального защитника "Спартака" Максимилиано Кофрие на постоянной основе. Отмечается, что сумма выкупа игрока составляет 4 млн евро и не является обязательной. Французскому коллективу будет трудно активировать ее из-за ограниченного бюджета. Сам игрок намерен продолжать выступать в Европе.

Максимилиано Кофрие выступает за "Клермон" на правах аренды. В текущем сезоне футболист провел 16 встреч за французов. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Кофрие в 1, 2 млн евро. "Клермон" после 22 туров располагается на 11 месте в таблице Лиги 1.

Источник: Metaratings


Клермон Кофрие Спартак
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