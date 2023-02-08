- Я очень рад за Артема! Он настоящий форвард. Последний год для него вышел не совсем таким, как он хотел, но знаю, у него есть потенциал, чтобы вернуться к игре на высоком уровне и вновь стать хорошим бомбардиром. – приводит мнение Данни Sport24.
Россиянин, которому в августе исполнится 35 лет, Артем Дзюба, выступающий на позиции центрфорварда, нашел себе новую команду. По сообщениям СМИ, Артем будет игроком Локомотива до лета 2023 года. В 2022 году на счету Дзюбы 4 гола за "Зенит" и "Адану Демирспор". Среди достижений экс-капитана сборной России в РПЛ стоит выделить то, что за свою карьеру Артему удалось стать вторым бомбардиров в истории "Зенита" и лучшим голеадором в истории российского первенства. Также новичку "железнодорожников" дважды удавалось выиграть гонку ассистентов РПЛ.
"Локомотив" по итогам первой половины РПЛ располагается на 14 месте в таблице.
Данни – о переходе Дзюбы в "Локомотив": у него есть потенциал, чтобы вновь стать хорошим бомбардиром
Фото: ФК "Адана Демирспор"