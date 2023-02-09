"Кажется ли, что Рассказов расстроен уходом из "Спартака"? Нет. Наверное, он чувствует небольшое облегчение. В "Спартаке" у него был непростой период. Сейчас у него начинается новая глава, в "Крыльях" дышится полегче, нет такого давления. Он очень мотивирован, это видно", - цитирует Шитова "РБ Спорт".
Николай Рассказов перешел в "Крылья Советов" в конце января. Самарский клуб заключил с 25-летним российским защитником контракт сроком на три с половиной года. В текущем сезоне Рассказов почти не играл за "Спартак", лишь изредка выходя на замены в концовках матчей.
На данный момент "Крылья Советов" находятся на одиннадцатом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 20 очков в 17 матчах. Московский "Спартак" занимает вторую строчку.
Шитов - о Рассказове: в "Спартаке" у него был непростой период. Наверное, он чувствует облегчение
Нападающий "Спартака" Владислав Шитов прокомментировал переход экс-защитника "красно-белых" Николая Рассказова в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Спартак"