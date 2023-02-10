- Все футболисты вышли из отпуска в нормальном состоянии. Выполняли программу, которую выдал уже наш тренер по физподготовке. Ничего необычного. Сейчас мы ведем тяжелую работу. Большая нагрузка. Подавляющее большинство нынешних игроков выступали еще в серебряном сезоне. Логично, что они не хотят болтаться в середине таблицы. И стремятся наверх. С точки зрения амбиций в "Сочи" всё в порядке. Надеюсь, мы сможем помочь их реализовать, - цитирует Кириченко "Чемпионат".
В прошлом сезоне-2021/2022 "Сочи" под руководством главного тренера Владимира Федотова первые в своей истории выиграл серебряные медали чемпионата, в последнем туре одержав разгромную выездную победу над московским "Динамо" (5:1) в очном споре за второе место в таблице. В осенней части текущего сезона после ухода Федотова в московский ЦСКА командой руководили Артем Гаранин и Александр Точилин, в настоящий момент "Сочи" занимает девятое место с 25 набранными очками в 17 сыгранных матчах. В декабре 2022 года "барсов" возглавил 70-летний Курбан Бердыев, в состав тренерского штаба которого входит 46-летний Дмитрий Кириченко.
Кириченко: с точки зрения амбиций в "Сочи" всё в порядке, игроки не хотят болтаться в середине таблицы
Тренер "Сочи" Дмитрий Кириченко рассказал о состоянии игроков команды на межсезонных сборах.
Фото: ФК "Сочи"