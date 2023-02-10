- Достаточно ли сейчас трех нападающих? Можно еще посчитать Жоаозиньо - тоже больше атакующий футболист. Скажу коротко, усиление нам не помешает в каждую линию. И мы этим занимаемся, - приводит слова Кириченко "Чемпионат".
"Сочи" является единственным клубом Российской премьер-лиги, который к настоящему моменту не подписал ни одного новичка и который не покинул ни один футболист в течение нынешней зимы. В турнирной таблице чемпионата России "барсы" занимают девятое место с 25 набранными очками в 17 матчах. В конце ноября 2022 года (официально - в декабре) в команде сменился тренерский штаб, "Сочи" возглавил 70-летний главный тренер Курбан Бердыев, ранее успешно работавший в РПЛ с казанским "Рубином" и "Ростовом".
Кириченко: "Сочи" не помешает усиление в каждую линию, мы этим занимаемся
Тренер "Сочи" Дмитрий Кириченко высказался о глубине состава команды перед началом весенней части сезона.
Фото: ФК "Сочи"