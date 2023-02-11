Руководство столичного "Спартака" планирует продлить контракт с 33-летним главным тренером команды Гильермо Абаскалем, сообщают СМИ. По данным источника, представители клуба и испанского специалиста проводят консультации об увеличении срока действия соглашения с улучшением условий.
Ранее в информационном пространстве появлялись данные о размере заработной платы Абаскаля в 750 тысяч евро в год, а также сведения об интересе к наставнику красно-белых со стороны европейских клубов.
По итогам осенней части сезона Российской премьер-лиги "Спартак" занимает второе место, набрав 36 очков в 17 сыгранных матчах. В первой декаде февраля московский клуб стал победителем межсезонного Зимнего Кубка РПЛ, одержав победы над "Ростовом" (0:0, пен. 2:1), "Краснодаром" (4:0) и "Сочи" (2:0).
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: "Спартак" ведет переговоры о продлении контракта Абаскаля на улучшенных условиях
По информации источника, соглашение между московским "Спартаком" и его главным тренером Гильермо Абаскалем может быть пересмотрено в сторону улучшения условий для специалиста.
Фото: Getty Images