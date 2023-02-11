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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
1 - 1 1 1
ЧелсиЗавершен
Саутгемптон
1 - 0 1 0
Вулверхэмптон2 тайм
П1 1.16X 6.2П2 40
Фулхэм
1 - 0 1 0
Ноттингем2 тайм
П1 1.19X 5.7П2 28
Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
Брайтон2 тайм
Лестер Сити
3 - 1 3 1
Тоттенхэм2 тайм
П1 1.12X 8.4П2 27
Арсенал
0 - 0 0 0
Брентфорд2 тайм
П1 2.08X 2.24П2 8.2
Борнмут
20:30
НьюкаслНе начат
П1 5.4X 3.95П2 1.66

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
1 - 2 1 2
БетисПерерыв
П1 9.2X 4П2 1.44
Севилья
20:30
МальоркаНе начат
П1 1.96X 3.15П2 4.7
Валенсия
23:00
АтлетикНе начат
П1 3.1X 3.2П2 2.47

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
2 - 2 2 2
СпецияЗавершен
Лечче
20:00
РомаНе начат
П1 4.1X 3.1П2 2.11
Лацио
22:45
АталантаНе начат
П1 2.38X 3.35П2 3.35

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрайбург
2 - 1 2 1
Штутгарт2 тайм
П1 1.07X 9.4П2 210
Вердер
0 - 2 0 2
Боруссия Д2 тайм
Майнц
3 - 1 3 1
Аугсбург2 тайм
Бавария
3 - 0 3 0
Бохум2 тайм
Хоффенхайм
1 - 3 1 3
Байер2 тайм
РБ Лейпциг
20:30
УнионНе начат
П1 1.8X 3.55П2 4.9

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монако
1 - 0 1 0
ПСЖ1 тайм
П1 1.15X 8П2 18
Клермон
23:00
МарсельНе начат
П1 5.2X 3.65П2 1.74

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
20:00
КраснодарНе начат
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Metaratings: "Спартак" ведет переговоры о продлении контракта Абаскаля на улучшенных условиях

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По информации источника, соглашение между московским "Спартаком" и его главным тренером Гильермо Абаскалем может быть пересмотрено в сторону улучшения условий для специалиста.
Фото: Getty Images
Руководство столичного "Спартака" планирует продлить контракт с 33-летним главным тренером команды Гильермо Абаскалем, сообщают СМИ. По данным источника, представители клуба и испанского специалиста проводят консультации об увеличении срока действия соглашения с улучшением условий.

Ранее в информационном пространстве появлялись данные о размере заработной платы Абаскаля в 750 тысяч евро в год, а также сведения об интересе к наставнику красно-белых со стороны европейских клубов.

По итогам осенней части сезона Российской премьер-лиги "Спартак" занимает второе место, набрав 36 очков в 17 сыгранных матчах. В первой декаде февраля московский клуб стал победителем межсезонного Зимнего Кубка РПЛ, одержав победы над "Ростовом" (0:0, пен. 2:1), "Краснодаром" (4:0) и "Сочи" (2:0).

Источник: Metaratings.ru


Спартак Абаскаль
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