Напомним, в прошлом году стало известно, что Валерий Карпин получил предложение от сборной Армении, но в итоге команду возглавил экс-тренер сборной Украины Александр Петраков. Как сообщает источник, отклонить предложение Карпина убедил лично президент "Ростова" Арташес Арутюнянц.
Напомним, Валерий Карпин с марта прошлого года совмещает должности главного тренера в "Ростове" и сборной России. Ранее он покидал клуб, когда получил назначение в национальную команду. После 17 туров ростовчане занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от "Спартака", идущего вторым, на одно очко.
Источник: "СЭ"
"СЭ": президент "Ростова" Арутюнянц лично убеждал Карпина отклонить предложение сборной Армении
Стало известно, почему Валерий Карпин не возглавил сборную Армении.
Фото: ФК "Ростов"