Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Милан
23:00
ТоттенхэмНе начат
П1 2.55X 3.3П2 3.1
ПСЖ
23:00
БаварияНе начат
П1 2.85X 3.7П2 2.49

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
1 - 1 1 1
УралЗавершен
Реклама лига ставок Сделать ставку

Павлюченко – о решении не подписывать контракт с "Уфой": понял, что пользы не принесу

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший форвард сборной России, "Спартака" и "Тоттенхэма" Роман Павлюченко объяснил решение не возобновлять профессиональную карьеру.
Фото: ФК "Спартак"
– Лично я понял, что не смогу физически принять участие в матче с "Ахматом". Все же Кубок России – матч с командой РПЛ. Надо понимать, что так не бывает. Это не совсем правильно по отношению к команде и к ребятам, которые проходят сборы. Решил, что будет правильнее, если я буду просто болельщиком "Уфы". Следует понимать, что мне 41 год: не смогу за одну неделю набрать кондиции. Понял, что, наверное, пользы не принесу. Какие-то личные амбиции надо оставить, потому что это серьезная игра – "Уфа" хочет пройти дальше, – приводит слова Павлюченко "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что башкортостанский клуб не достиг согласия с 41-летним футболистом в денежном вопросе. Ожидалось, что ветеран сыграет в Кубке страны с "Ахматом". В Российском футбольном союзе подтвердили запрос от "Уфы" разрешить клубу заключить договор с бывшим нападающим "Спартака".

После двадцати сыгранных туров "Уфа" идет в зоне вылета на восемнадцатой строчке в таблице Первой Лиги. В активе команды из Башкортостана всего 18 очков. 5 марта в рамках 21-го тура уфимцы на своем поле примут столичный "Велес".


УФА Павлюченко Кубок России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
"Эспаньола" сообщила о гибели известного болельщика "Зенита" Андрея Рахова по прозвищу Огнеборец
Пономарев: встречи с бразильскими командами будут полезны для нашей сборной эксклюзив
Канчельскис: чемпионство "Спартака" при Абаскале - это иллюзия 1
"Крылья Советов" объявили о прибытии на просмотр экс-игрока "Спартака" Зуева и полузащитника "Динамо" Галкина
Sport24: Захарян не перейдет в "Галатасарай". Турецкий клуб проявил интерес, но договориться не удалось
Mash: игроки украинского "Миная" хотят переехать из отеля из-за опасений за свою безопасность 1
Агент Дзюбы: Артема можно назвать "российским Роналду" 1
Сотрудники турецкого отеля – о массовой драке: обе команды были очень пьяны 5
Защитник "Шинника" Семейкин: услышал фразу "Слава Украине" и ответил: "Слава России" 7
Гол Кассьерры спас "Зенит" от поражения в контрольном матче с "Уралом" 1
"Мне повезло, что ты есть в моей жизни". Роналду трогательно поздравил Джорджину с 14 февраля
Gezen Dokuz: "Динамо" согласовало трансфер Захаряна в "Галатасарай" за 13 млн евро 5
Колосков – о массовой драке в Турции: надо ставить вопрос, чтобы Украину исключили из еврокубков 1
Уткин: жду новости, что футболисты "Миная" переселились в тот же самый отель, что и ярославцы 1
Daily Star: Гринвуд, оправданный по обвинению в изнасиловании, не сыграет за "МЮ" до конца сезона 1