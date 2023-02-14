– Лично я понял, что не смогу физически принять участие в матче с "Ахматом". Все же Кубок России – матч с командой РПЛ. Надо понимать, что так не бывает. Это не совсем правильно по отношению к команде и к ребятам, которые проходят сборы. Решил, что будет правильнее, если я буду просто болельщиком "Уфы". Следует понимать, что мне 41 год: не смогу за одну неделю набрать кондиции. Понял, что, наверное, пользы не принесу. Какие-то личные амбиции надо оставить, потому что это серьезная игра – "Уфа" хочет пройти дальше, – приводит слова Павлюченко "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что башкортостанский клуб не достиг согласия с 41-летним футболистом в денежном вопросе. Ожидалось, что ветеран сыграет в Кубке страны с "Ахматом". В Российском футбольном союзе подтвердили запрос от "Уфы" разрешить клубу заключить договор с бывшим нападающим "Спартака".
После двадцати сыгранных туров "Уфа" идет в зоне вылета на восемнадцатой строчке в таблице Первой Лиги. В активе команды из Башкортостана всего 18 очков. 5 марта в рамках 21-го тура уфимцы на своем поле примут столичный "Велес".
Павлюченко – о решении не подписывать контракт с "Уфой": понял, что пользы не принесу
Бывший форвард сборной России, "Спартака" и "Тоттенхэма" Роман Павлюченко объяснил решение не возобновлять профессиональную карьеру.
Фото: ФК "Спартак"