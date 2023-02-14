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Защитник "Шинника" Семейкин: услышал фразу "Слава Украине" и ответил: "Слава России"

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Защитник ярославского "Шинника" Артем Семейкин раскрыл подробности массовой драки с футболистами украинского "Миная" в гостинице в Анталье (Турция).
Фото: ФК "Шинник"
– Правда, что бросился в одиночку на тридцать человек? Ну, тридцати все-таки не было. Я вообще спал у себя в номере. Потом услышал крики и фразу "Слава Украине", выбежал в коридор, сказал: "Нет, слава России". Вкинулся в толпу просто, человек двадцать там было. Понятное дело, что я не Геракл, но когда оскорбляют мою страну, считаю, что по-другому поступить нельзя. Как только увидел неподобающее поведение, то вступился за Россию.

Версия "Миная" про пьяного игрока "Шинника"? Бред. Ребята говорят, что это была спланированная акция со стороны украинского клуба. Они толпой зашли в наш корпус. Еще был случай в лифте. Наш пацан возвращался с ужина, был один. В лифте несколько человек с украинской стороны к нему подошли, начали провоцировать и бить, – цитирует Семейкина "РБ Спорт".

Ранее журналист Иван Карпов привел версию о том, что защитник "Шинника" Артем Семейкин выскочил из гостиничного номера, услышав крики "Слава Украине", и в одиночку бросился на украинцев с кулаками и криками "Слава России". Источник утверждал, что его избила толпа футболистов клуба Украинской Премьер-Лиги "Минай". У 26-летнего защитника диагностировано сотрясение мозга. Эти действия послужили началом массовой драки между игроками российской и украинской команд. Данную новость оперативно опровергли в пресс-службе ярославского клуба.


Шинник Первая лига
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