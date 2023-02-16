По сообщениям СМИ, национальные команды России и Ирана встретятся в рамках контрольного матча на стадионе "Азади". Данная арена является самой крупной в Иране и вмещает в себя более 78 тысяч зрителей.
Сегодня иранские источники сообщили о том, что в конце марта сборные России и Ирана встретятся между собой в рамках контрольного поединка в Тегеране. В 2022 году команда Валерия Карпина сыграла 3 неофициальных матча. Россия обыграла Кыргызстан (2:1) и дважды сыграла вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
Источник: Sport24
Sport24: Россия и Иран проведут матч на крупнейшем стадионе Тегерана с вместимостью более 78 тысяч зрителей
Стала известна арена, которая примет контрольные поединок между Россией и Ирана.
Фото: РФС