Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Ред Булл Зальцбург
1 - 0 1 0
РомаЗавершен
Шахтер
2 - 1 2 1
РеннЗавершен
Барселона
2 - 2 2 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Аякс
0 - 0 0 0
УнионЗавершен
Ювентус
1 - 1 1 1
НантЗавершен
Спортинг
1 - 1 1 1
МидтьюлландЗавершен
Севилья
3 - 0 3 0
ПСВЗавершен
Байер
2 - 3 2 3
МонакоЗавершен
Реклама лига ставок Сделать ставку

Личка - о товарищеском матче с "Оренбургом": рад, что ребята сыграли 90 минут. Мы провели большую физическую подготовку

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Наставник "Оренбурга" Марцел Личка поделился мыслями о товарищеской встрече с "Нижним Новгородом" (2:1).
Фото: ФК "Оренбург"
"Рад, что ребята сыграли 90 минут. Во втором тайме допустили много ошибок, было много потерь мяча. У "Нижнего Новгорода" есть быстрые игроки, которые умеют переходить в атаку. Во втором тайме у них было больше моментов, в первом - у нас, зато мы провели большую физическую подготовку", - цитирует Личку пресс-служба "Оренбурга".

Марцел Личка возглавляет "Оренбург" с лета 2020 года. Действующее соглашение 45-летнего чешского специалиста с его нынешним клубом истекает в конце этого сезона. По итогам предыдущего сезона команда под его руководством добилась повышения, перейдя из ФНЛ (ныне - Первая лига) в Российскую Премьер-Лигу.

После 17 сыгранных туров "Оренбург" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. На счету оренбургской команды 25 набранных очков.


Личка Оренбург Нижний Новгород
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Кроос - о Суперлиге: почему УЕФА вводит Лигу наций, которая никому не нужна? Важно выслушать другие предложения
Полузащитник "Барселоны" Педри пропустит из-за травмы на 3-4 недели
Рэшфорд - о матче с "Барселоной": разочарован, что мы сыграли вничью
Анри: я бы хотел работать главным тренером. Не хочу снова быть номером два
"Ювентус" не смог одолеть "Нант" в 1/16 финала Лиги Европы
"Шериф" в большинстве уступил "Партизану" в 1/16 финала Лиги конференций
"Монако" вырвал победу в концовке матча с "Байером". Головин доиграл до 71-й минуты
"Спортинг" в компенсированное время вырвал ничью с "Мидтьюлландом"
"Лацио" в меньшинстве обыграл ЧФР. "Днепр-1" проиграл кипрскому АЕКу
"Севилья" разгромила ПСВ в первом матче 1/16 Лиги Европы
RMC Sport: "ПСЖ" не пойдет на любые условия, чтобы сохранить Месси. Повторения ситуации с Мбаппе не будет
Тен Хаг - о матче с "Барселоной": судейство оказало большое влияние на эту игру
Иванов: "Рубин" все ждут в РПЛ. Хорошая команда с историей 1
16 февраля
Личка - о товарищеском матче с "Оренбургом": рад, что ребята сыграли 90 минут. Мы провели большую физическую подготовку
Экс-форвард "Тоттенхэма" и "Ювентуса" Льоренте объявил о завершении карьеры