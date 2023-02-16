Личка - о товарищеском матче с "Оренбургом": рад, что ребята сыграли 90 минут. Мы провели большую физическую подготовку

Наставник "Оренбурга" Марцел Личка поделился мыслями о товарищеской встрече с "Нижним Новгородом" (2:1).

Фото: ФК "Оренбург"

"Рад, что ребята сыграли 90 минут. Во втором тайме допустили много ошибок, было много потерь мяча. У "Нижнего Новгорода" есть быстрые игроки, которые умеют переходить в атаку. Во втором тайме у них было больше моментов, в первом - у нас, зато мы провели большую физическую подготовку", - цитирует Личку пресс-служба "Оренбурга".



Марцел Личка возглавляет "Оренбург" с лета 2020 года. Действующее соглашение 45-летнего чешского специалиста с его нынешним клубом истекает в конце этого сезона. По итогам предыдущего сезона команда под его руководством добилась повышения, перейдя из ФНЛ (ныне - Первая лига) в Российскую Премьер-Лигу.



После 17 сыгранных туров "Оренбург" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. На счету оренбургской команды 25 набранных очков.