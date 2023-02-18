- Провальная ситуация исключена. Есть порода игроков, с которыми невозможно провалиться, они просто не в состоянии это сделать. Потому что к мастерству присоединяется характер, - приводит мнение Григоряна "Матч ТВ".
"Локомотив" заключил договор с 34-летним центрфорвардом Артемом Дзюбой до конца текущего сезона. Футболист будет носить 7-й номер на футболке. Россиянин уже успел провести два товарищеских поединка за столичный коллектив, в которых пока не отметился забитыми голами. Свой пик карьеры Артем провел в "Зените". С командой из Санкт-Петербурга Дзюбы завоевал 10 трофеев. Также нападающий, играя в составе петербуржцев, сумел отметиться личными достижениями, став 2-м голеадором в истории "Зенита" и лучшим бомбардиром в РПЛ за всю его историю. Стоит отметить и тот факт, что Дзюба забил больше всех мячей за сборную России, капитаном которой он являлся определенный промежуток времени.
Григорян – о Дзюбе в "Локомотиве": провал исключен. Есть порода игроков, с которыми невозможно провалиться
Известный российский тренер Александр Григорян поделился мнением о будущем выступлении Артема Дзюбы за "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"