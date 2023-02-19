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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
17:00
Лестер СитиНе начат
П1 1.62X 4.4П2 5.2
Тоттенхэм
19:30
Вест ХэмНе начат
П1 1.93X 3.55П2 4.2

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эльче
16:00
ЭспаньолНе начат
П1 2.65X 3.05П2 3
Райо Вальекано
18:15
СевильяНе начат
П1 2.6X 3.1П2 3.05
Атлетико
20:30
АтлетикНе начат
П1 2.04X 3.3П2 4.1
Барселона
23:00
КадисНе начат
П1 1.24X 6.6П2 13

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аталанта
14:30
ЛеччеНе начат
П1 1.5X 4.5П2 6.6
Салернитана
17:00
ЛациоНе начат
П1 4.8X 3.75П2 1.78
Фиорентина
17:00
ЭмполиНе начат
П1 1.64X 4.1П2 5.4
Специя
20:00
ЮвентусНе начат
П1 5.4X 3.8П2 1.69
Рома
22:45
ВеронаНе начат
П1 1.75X 3.5П2 5.4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Унион
17:30
Шальке-04Не начат
П1 1.62X 3.8П2 6.2
Боруссия Д
19:30
ГертаНе начат
П1 1.34X 5.8П2 8.4
Байер
21:30
МайнцНе начат
П1 1.91X 3.7П2 4

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
ПСЖ
15:00
ЛилльНе начат
П1 1.65X 4.3П2 5
Брест
17:00
МонакоНе начат
П1 4.6X 3.85П2 1.78
Ренн
17:00
КлермонНе начат
П1 1.62X 4П2 5.8
Лорьян
17:00
АяччоНе начат
П1 2.05X 3.3П2 4
Труа
17:00
МонпельеНе начат
П1 3.05X 3.35П2 2.43
Ланс
19:05
НантНе начат
П1 1.56X 4.2П2 6.2
Тулуза
22:45
МарсельНе начат
П1 3.8X 3.75П2 1.96
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Шалимов: "Спартак" - фаворит в кубковом матче с "Локомотивом", Дзюба и Смольников могут сыграть в основном составе

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Экс-главный тренер "Краснодара" и "Урала" Игорь Шалимов высказал мнение о дерби московских "Спартака" и "Локомотива" в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: РИА Новости
- В матче с "Локо" "Спартак", конечно, фаворит - я бы оценил шансы как 60 на 40. Группа атаки "Спартака" очень сильна - и выбор разнообразный. ...По Дзюбе и "Локо". Я видел, что в двух играх и Дзюба, и Смольников были в составе - вероятно, на обоих рассчитывают как на основных, оба играли в первом тайме, с основой - и возможно, под первую же игру, - передает слова Шалимова "РБ Спорт".

Столичные "Спартак" и "Локомотив" встретятся друг с другом в четвертьфинальных матчах верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России. Встречи состоятся 22 февраля на поле "РЖД Арены" и 27 февраля на "Открытие Банк Арене", победитель по сумме двух матчей выйдет в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, проигравший продолжит борьбу за трофей через нижнюю сетку плей-офф (Путь регионов). В турнирной таблице чемпионата "Спартак" занимает второе место (36 очков в 17 турах), "Локомотив" - 14 место (13 очков в 17 турах).

Дерби «Спартака» и «Локо», «Зенит» в Ульяновске, Карпин против Гончаренко. Анализируем все пары 1/4 финала Кубка России


Кубок России Спартак Локомотив Дзюба Смольников Шалимов
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Шалимов: "Спартак" - фаворит в кубковом матче с "Локомотивом", Дзюба и Смольников могут сыграть в основном составе