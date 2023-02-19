- В матче с "Локо" "Спартак", конечно, фаворит - я бы оценил шансы как 60 на 40. Группа атаки "Спартака" очень сильна - и выбор разнообразный. ...По Дзюбе и "Локо". Я видел, что в двух играх и Дзюба, и Смольников были в составе - вероятно, на обоих рассчитывают как на основных, оба играли в первом тайме, с основой - и возможно, под первую же игру, - передает слова Шалимова "РБ Спорт".
Столичные "Спартак" и "Локомотив" встретятся друг с другом в четвертьфинальных матчах верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России. Встречи состоятся 22 февраля на поле "РЖД Арены" и 27 февраля на "Открытие Банк Арене", победитель по сумме двух матчей выйдет в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, проигравший продолжит борьбу за трофей через нижнюю сетку плей-офф (Путь регионов). В турнирной таблице чемпионата "Спартак" занимает второе место (36 очков в 17 турах), "Локомотив" - 14 место (13 очков в 17 турах).
Дерби «Спартака» и «Локо», «Зенит» в Ульяновске, Карпин против Гончаренко. Анализируем все пары 1/4 финала Кубка России
Шалимов: "Спартак" - фаворит в кубковом матче с "Локомотивом", Дзюба и Смольников могут сыграть в основном составе
Экс-главный тренер "Краснодара" и "Урала" Игорь Шалимов высказал мнение о дерби московских "Спартака" и "Локомотива" в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
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