"Не знаю, сможет ли еще Смолов вернуться в европейский клуб. Он классный нападающий. Как я уже говорил, всегда хорошо для России, чтобы их футболисты пробовали себя за пределами своей страны. Если он уедет, будет здорово", - приводит слова Фернандеса "СЭ".
Напомним, в январе СМИ сообщали об интересе к Федору Смолову со стороны турецких клубов.
Смолов ранее уже пробовал свои силы в европейских чемпионатах - в нидерландском "Фейеноорде" и испанской "Сельте". В этом сезоне Смолов провел за "Динамо" 20 матчей во всех турнирах, в которых 9 раз отличился забитыми мячами и отдал 5 голевых передач. Действующее соглашение 32-летнего россиянина с московским клубом рассчитано до лета 2024 года.
Бывший защитник "Динамо" Леандро Фернандес: если Смолов уедет в Европу, будет здорово
Экс-игрок "Динамо" Леандро Фернандес поделился мнением о перспективах форварда московской команды Федора Смолова перейти в европейский клуб.
Фото: Soccer.ru