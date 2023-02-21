"Я не понимаю, почему вообще Россия забанена в УЕФА. Футбол должен быть вне политики. Это нечестно по отношению к командам и игрокам. Решение ФИФА и УЕФА я не могу принять. Почему мы не можем играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы? В России нет никаких рисков для жизни", - цитирует Беришу "Чемпионат".
Напомним, в феврале прошлого года все российские команды были отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. В связи с этим "Спартак", который должен был сыграть в плей-офф Лиги Европы, покинул турнир. Российские клубы не принимают участие и в нынешнем розыгрыше еврокубков турниров.
Кроме того, от международных соревнований отстранена и сборная России, которая проводит только товарищеские матчи.
Бериша: не понимаю, почему Россия забанена в УЕФА. Здесь нет никаких рисков для жизни, футбол должен быть вне политики
Полузащитник "Ахмата" Бернард Бериша прокомментировал отстранение России от участия в международных соревнованиях.
Фото: ФК "Ахмат"