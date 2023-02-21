"Сомневаюсь, что Дзюба будет в стартовом составе. Не знаю, как он прожил 3–4 месяца после Турции, но ему точно потребуется время набрать форму. Он может быть в заявке, но никак не стартовом составе", - цитирует Непомнящего "Матч ТВ".
Напомним, "Локомотив" и "Спартак" сыграют между собой в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России. Первая встреча состоится на "РЖД Арене" в среду, 22 февраля.
Эта встреча может стать дебютной в составе "Локомотива" для Артема Дзюбы. Экс-форвард "Спартака" подписал контракт с "железнодорожниками" в начале февраля. Срок соглашения форварда с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
Непомнящий: сомневаюсь, что Дзюба будет в старте на матч со "Спартаком"
Российский тренер Валерий Непомнящий усомнился, что форвард "Локомотива" Артем Дзюба выйдет с первых минут на матч со "Спартаком" в Кубке России.
Фото: ФК "Локомотив"